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OS¡§Windows 11 Home 64bit¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i5-14400F ¥×¥í¥»¥Ã¥µー
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 4060
¥á¥â¥ê¡§32GB DDR5-5600
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§1TB¡ÊPCI Express 4.0 x4ÀÜÂ³ NVMe/M.2¡Ë
ASUS FF14¿ä¾©Ç§Äê¥â¥Ç¥ë ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖROG Flow X13¡×
OS¡§Windows 11 Home 64bit¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë
CPU¡§AMD Ryzen 9 7940HS 8¥³¥¢/16¥¹¥ì¥Ã¥É¡ÜRadeon ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
¥á¥â¥ê¡§16GB LPDDR5-6400
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