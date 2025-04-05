¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖHUAWEI WATCH GT 4¡×¤ÈÂÎÁÈÀ®·×¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÚHUAWEI ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§4·î5Æü～4·î18Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤ÆHUAWEI¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÂÎÁÈÀ®·×¡ÊBT¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHUAWEI¡Ê¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡Ë WATCH GT 4¡×46/41mm¤È³Æ¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á´¹ñ2,200²Õ½ê°Ê¾å¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥Ê¥Óµ¡Ç½¤ä¡¢¥«¥í¥êー´ÉÍý¡¢12¹àÌÜÂ¬Äê¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿ºòÆü¤Î¿ô¡¹¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¥µ¥Ýー¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎÁÈÀ®·×¡ÖHUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition¡×¤È¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖHUAWEI Health¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£