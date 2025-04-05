¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖGTPLAYER¡×¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤ÆGTPLAYER¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¡ÖGT829-GREEN¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î17Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¡£²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯¡¢Åß¤ÏÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¡£ÇØÃæ¤ä¹ø¤Î´À¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤ÊÔ¤ßÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï90¡ë¤«¤é155¡ë¤Þ¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¡¢»Å»ö¤ä¥²ー¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö¥¯¥é¥¹4¡×¤Î¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ê¡¢ºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï»ÔÈÎ¤Î°Ø»Ò¤è¤ê¤â¹¤¯¡¢ÂçÊÁ¤Ê¿Í¤Ç¤â²÷Å¬¤ËºÂ¤ì¤ë¡£ºÂÌÌ¤Ï¸ü¤µ9～12cm¤ÇÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍµ¯¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¢¤°¤é¤ÎÂÎÀª¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£