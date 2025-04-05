Æü·Ð225ÀèÊª¡§5Æü0»þ¡á1400±ß°Â¡¢3Ëü2360±ß
¡¡5Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1400±ß°Â¤Î3Ëü2360±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü3780.58±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1420.58±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4Ëü532Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2372¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ103.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï110.06¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32360¡¡¡¡¡¡¡¡ -1400¡¡¡¡¡¡ 40532
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32355¡¡¡¡¡¡¡¡ -1405¡¡¡¡¡¡709101
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2372¡¡¡¡¡¡¡¡-103.5¡¡¡¡¡¡ 37148
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 21615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-850¡¡¡¡¡¡¡¡2201
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 567¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡¡¡2498
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2372¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ103.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï110.06¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32360¡¡¡¡¡¡¡¡ -1400¡¡¡¡¡¡ 40532
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32355¡¡¡¡¡¡¡¡ -1405¡¡¡¡¡¡709101
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2372¡¡¡¡¡¡¡¡-103.5¡¡¡¡¡¡ 37148
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 21615¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-850¡¡¡¡¡¡¡¡2201
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 567¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -28¡¡¡¡¡¡¡¡2498
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹