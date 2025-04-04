¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»¡´±¤Ë¿ÏÊª 5»þ´ÖÎ©¤Æ¤³¤â¤ê ÃË¤òÂáÊá
¡¡4Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÌó5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¶õ¤²È¤«¤éÊª²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬·ý½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤Î·úÊª¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬¿ÏÊª¤ò²¼¤í¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤ÏµñÈÝ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¤Ë¿ÏÊª¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó5»þ´Ö¸å¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½ê¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¤¤¤º¤ì¤âÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÅì°ËÆ¦Ä®Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì°ËÆ¦Ä®Æâ¤Ç¤ÏÀè·î¡¢ÃË¤¬¹âÎð½÷À¤òÉé½ý¤µ¤»¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ¥¤¦¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¶õ¤²È¤«¤éÊª²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬·ý½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤Î·úÊª¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½ê¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¤¤¤º¤ì¤âÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÅì°ËÆ¦Ä®Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì°ËÆ¦Ä®Æâ¤Ç¤ÏÀè·î¡¢ÃË¤¬¹âÎð½÷À¤òÉé½ý¤µ¤»¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ¥¤¦¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£