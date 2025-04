ブライトンの守護神は今夏人気株になっている。



『TBR Football』によると、ブライトンに所属する22歳のオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンの獲得レースにマンチェスター・シティも参戦したという。



2023年7月に1600万ポンドの移籍金でブライトンに完全移籍を果たしたフェルブルッヘンは加入以降主力として活躍。高いビルドアップ能力に加えてセービング力にも長けたフェルブルッヘンは今季もここまでリーグ戦28試合に先発出場するなど絶対的な守護神として躍動している。





