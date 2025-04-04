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Bart at his best! Our Dutch #1 earns himself our @VeraClinic Save of the Month award! pic.twitter.com/jcm58Mglgh— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 19, 2025