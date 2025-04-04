NY¥À¥¦ ÂçÉýÂ³Íî °ì»þ1200¥É¥ëÄ¶ÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼Íî¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ°ì»þ¡¢Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤è¤ê1200¥É¥ë¶á¤¤²¼Íî¤¬Â³¤¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë4Ëü¥É¥ë¤òÌó7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñ¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤¤Î¸åÂà¤ä´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ°ì»þ¡¢Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤è¤ê1200¥É¥ë¶á¤¤²¼Íî¤¬Â³¤¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë4Ëü¥É¥ë¤òÌó7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñ¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤¤Î¸åÂà¤ä´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£