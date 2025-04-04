¡ÖËí±Ä¶È¤Þ¤Ç?!¡×¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÌë¤ÎÀ¤³¦¤Î²Ú¡×
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡28ºÐ½÷Í¥¤¬¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËàÅ¾¿Èá¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶äºÂ¤Î¥ê¥¢¥ë¤äËí±Ä¶È¤Þ¤Ç?!¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÎø°¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë»É·ã°î¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µHKT48¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþÈà½÷¡×¤Ç¼çÌò¤Î¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò±é¤¸¤¿Ñ»¶Ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¡×¡ÖÌë¤ÎÀ¤³¦¤Î²Ú¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£