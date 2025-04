Superflyが、デビュー記念日当日に新ビジュアルを公開すると共にキャリア初となる邦楽カバーアルバム『Amazing』を6月18日に発売することを発表した。カバーアルバムは1年前の今日4月4日にカバー企画が立ち上がり、言葉にできない想いや胸に秘めた記憶、「あの曲が流れると、なぜか泣けてくる」そんな心に刻まれる曲とあわせて“泣けたエピソード”を募集してきた。淋しい、悲しい、悔しい涙だけでなく、嬉しい、楽しい、大笑いの涙も、全ての“あなたの涙”をテーマにしたエピソード募集で寄せられた無数の“涙”のエピソード、誰かのかけがえのない物語と大切な曲たちにSuperflyの歌声を添えて、1年をかけてカバーアルバム『Amazing』が完成した。

Superfly Cover Album 『Amazing』



2025年6月18日(水)発売Superfly Cover Album 『Amazing』初回プレス盤のみ三方背スリーブケース特別仕様全1形態 / ¥3,630(税込)/ UMCK-7277詳細:https://sp.universal-music.co.jp/superfly/Amazing/CD予約:https://superfly.lnk.to/Amazing_CD・収録曲 全10曲 ※五十音順彩り(Mr.Children)Wherever you are(ONE OK ROCK)Crazy Crazy(星野源)SISTER(back number)たしかなこと(小田和正)渚(スピッツ)果てない空(嵐)人として(SUPER BEAVER)僕のこと(Mrs. GREEN APPLE)メロディー(玉置浩二)・初回プレス限定封入特典「シリアルナンバー入り応募抽選券」A賞『Superfly Hall Tour 2025』スペシャルシートご招待(合計52名様)B賞『Amazingスペシャルグッズ』・各CDショップ特典Superfly Official Fanclub “Superconnection”:AmazingトートバックAmazon.co.jp:メガジャケ [240×240mm]HMV:スマホサイズステッカー (絵柄A) [85×55mm]新星堂WonderGOO:スマホサイズステッカー (絵柄B) [85×55mm]セブンネットショッピング:スマホサイズステッカー (絵柄]C) [85×55mm]タワーレコード:スマホサイズステッカー (絵柄D) [85×55mm]TSUTAYA RECORDS:スマホサイズステッカー (絵柄E) [85×55mm]山野楽器:スマホサイズステッカー (絵柄F) [85×55mm]楽天ブックス:チケットホルダーUNIVERSAL MUSIC STORE:Amazingポーチその他・一般共通特典:スマホサイズステッカー (絵柄G) [85×55mm]・その他特典Superfly Official Fanclub “Superconnection”、UNIVERSAL MUSIC STORE、Amazon.co.jpでは、現在Amazingなスペシャル企画も準備中。詳細は後日Superflyオフィシャルサイトにて。