£¶²ó£±»à¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬ÃæÁ°°ÂÂÇ¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÁêÀî¡¡ÏÂ´²¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£·ºå¿À¡Ê£´Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï¹ÃÈå¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£³³ä£¹Ê¬£±ÎÒ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£

¡¡£°¡½£±¤Î½é²óÀèÆ¬¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤Î£±£´£µ¥­¥í¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£µÈÀî¤Î°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡££¶²óÀèÆ¬¤Ç¤âÂ¼¾å¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±³ØÇ¯¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ï¶ðÂç»þÂå¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö£±ÈÖ¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£·»î¹çÃæ£µÅÙÌÜ¡£¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¤ÏËÜÅö¤Ë£±ÈÖ¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï½àÈ÷¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£