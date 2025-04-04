Ãæ¹ñ±ÀÆî»º¤ÎÀ¸²Ö¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ4·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÀ¸²Ö¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎËÇ°×¶¨ÎÏ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÀÆî»ºÀ¸²Ö¤ÎÃå¼Â¤ÊÍ¢½ÐÁý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²ÖÒÃ¡Ê¤«¤¡Ë»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î²ÖÒÃ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¸²Ö¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢ÆþÉÊ¤¬¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¢Æþ¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥é¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢µÆ¡£ÀÚ¤ê²Ö¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂçÃ«¾¦²ñ²Ö¤»ö¶ÈÉô¤Î»³ËÜ¼·¼Â²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤Ë¤ª²Ö¤òÇã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªÊè»²¤ê¤È¤«Ê©ÃÅ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¡£Æ±¼Ò¤â±ÀÆî¾Ê¤«¤é³Æ¼ï¤ÎµÆ¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼è°úÀè¤È°ÂÄêÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ²ÖÒÃ¤ÏÂ¿¤¯¤¬ÀÚ¤ê²Ö¤Ç¡¢¼çÍ×¤ÊÍ¢ÆþÀè¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¡£Êì¤ÎÆü¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢½Õ½©¤Î¤ªÈà´ß¤È¤ªËß¤ÎµÆ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î»þ´ü¤Ë¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÉÊ¼ï¤ÏÍ¢Æþ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£Í¢ÆþÎÌ¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ»º¤Î¥·¥§¥¢¤Ï2022Ç¯»þÅÀ¤Ç¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬25¡ó¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¼¡¤°2°Ì¡¢µÆ¤¬22¡ó¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¼¡¤°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î²ÖÒÃ¾¦¼Ò¤ÏÄ´Ã£ÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¶á¤¤¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»º¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²Ö¤¬Âç¤¤¯ÉÊ¼Á¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤¿¤á¡¢Í¢Æþ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡£22Ç¯¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óÍ¢½ÐÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ2¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¤ËÍÍø¤ÊÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï10¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÚ¤ê²ÖÍ¢½ÐÎÌ¤Ï21Ç¯¡¢2²¯8ÀéËüËÜ¤ò¿ô¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÀÚ¤ê²ÖÍ¢ÆþÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤òÊÝ¤Á¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ1³äÁý¤Î3²¯ËÜ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆüÎ¾¹ñ¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ëÇÀ¶È¶¨ÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÖÒÃËÇ°×¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î²ÖÒÃ»Ô¾ì¤ÎÍ¢Æþ¥ë¡¼¥È¤ÏÆüÁý¤·¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÀÆî¾Ê¤Î²Ö¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÇ½ÎÏ¤È²Á³Ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ç¡¢ÆîÊÆ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶¡µë¹ñ¤È¤Î¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸²Ö¤ÎÃç²·²ñ¼Ò¡ÖFLORE 21¡×¤Ï30Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é±ÀÆî¾Ê»º¤Î²Ö¤ÎÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¾®ÃÓ²íÌé»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ»º¤ÎÀÚ¤ê²Ö¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£¤À¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¤âÂ¿¤¯¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤ÆÍ¢Æþ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤»¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡×¤È±ÀÆî»º²ÖÒÃ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Êµ¼Ô/³ÙÚïÀ±¡Ë