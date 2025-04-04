¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡¢½Ë8¼þÇ¯ÌÜÆÍÆþ¡ª¡ÖÂè4²ó Âç¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç²ñ¡Á½Õ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥Î¥êÂÇ¤ÁSP¡Á¡×¤ò4/6ÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA(¥¢¥Ù¥Þ)¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ô308¤ò2025Ç¯4·î6Æü(Æü)Ìë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
4·î6Æü(Æü)ÊüÁ÷¤Î¡ô308¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï8Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó Âç¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç²ñ ½Õ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥Î¥êÂÇ¤ÁSP¡×¡¢90Ê¬³ÈÂçÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷2¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ç½Ð¶ÌÂÐ·è¤ò¼Â»Ü¡£ÃËÀ¿Ø¤ÏÀéÄ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦AMEMIYA¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡£½÷À¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¡¢²Î¼ê¡¦°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡¢¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ê¼ò½í¡¢¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÃËÀ¿Ø¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤½÷À¤Ë¹ðÇò¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤é¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤ë¡È¤Í¤ë¤È¤ó¹ðÇò¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ç·èÄê¡£¾¡Éé¤ÎÌ¿±¿¤ò¤ï¤±¤ë¹ðÇò¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ë¡¢ÀéÄ»¤Î2¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÍðÆþ¡£¸«»ö¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¥Ñ¥Á¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤ª¶â¡×¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é1Ëü±ß»¥¤òÂæ¤ËÆþ¤ì¡Ö¤³¤Î¿Ì¤¨¤¬Âæ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤Î¿Ì¤¨¤ò¡È¥ì¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ËÊÑ´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ò°æ¤ä¡¢°ÊÁ°ËÜÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡Ö¶â¼Ú¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä SHAKKING¡×Æâ¤ÇÂç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿1Ëü±ß»¥¤ò°®¤êÄù¤á¡ÖÂçÊª¤Î1Ëü±ß¤Ê¤ó¤Ç¶¯¤¤±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò¹þ¤á¤ë¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¡ÖÂæ¤ò¿¡¤¤¤ÆÁ°¤Î¿Í¤ÎÇ°¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤°¤ËÂæ¤ò¿¡¤¯¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤Ê¤É¡¢ÂÇ¤Á»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤éÁá¤¯¤â³Æ¡¹¤ÎÎ®µ·¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢AMEMIYA¤¬³«»Ï3Ê¬¤Ç½éÅö¤¿¤ê¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡È¤È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»ý»²¤·¤Æµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤ÇÄ©¤ó¤À²Ã¸î¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡£Âç¸ç¤â¡Ö°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿½÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞRUSH¤ËÆÍÆþ¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¡¢AMEMIYA¤È²Ã¸î¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾¡Éé¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçÅö¤¿¤êRUSH¤Ë¡ª¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀï¤¤¤Ë¼ò°æ¤ä¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬¼Î¤Æ¿È¤ÎÎ®µ·¤òÈäÏª¡ª¡© 3»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÀï¤¤¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤Î¤«¡ª¡©ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢4·î6Æü(Æü)Ìë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
4·î6Æü(Æü)ÊüÁ÷¤Î¡ô308¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï8Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó Âç¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç²ñ ½Õ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥Î¥êÂÇ¤ÁSP¡×¡¢90Ê¬³ÈÂçÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷2¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ç½Ð¶ÌÂÐ·è¤ò¼Â»Ü¡£ÃËÀ¿Ø¤ÏÀéÄ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦AMEMIYA¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡£½÷À¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¡¢²Î¼ê¡¦°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡¢¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ê¼ò½í¡¢¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¥Ñ¥Á¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤ª¶â¡×¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é1Ëü±ß»¥¤òÂæ¤ËÆþ¤ì¡Ö¤³¤Î¿Ì¤¨¤¬Âæ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤Î¿Ì¤¨¤ò¡È¥ì¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ËÊÑ´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ò°æ¤ä¡¢°ÊÁ°ËÜÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡Ö¶â¼Ú¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä SHAKKING¡×Æâ¤ÇÂç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿1Ëü±ß»¥¤ò°®¤êÄù¤á¡ÖÂçÊª¤Î1Ëü±ß¤Ê¤ó¤Ç¶¯¤¤±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ°¤ò¹þ¤á¤ë¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡¢¡ÖÂæ¤ò¿¡¤¤¤ÆÁ°¤Î¿Í¤ÎÇ°¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤°¤ËÂæ¤ò¿¡¤¯¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤Ê¤É¡¢ÂÇ¤Á»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤éÁá¤¯¤â³Æ¡¹¤ÎÎ®µ·¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢AMEMIYA¤¬³«»Ï3Ê¬¤Ç½éÅö¤¿¤ê¤ò½Ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡È¤È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò»ý»²¤·¤Æµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤ÇÄ©¤ó¤À²Ã¸î¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡£Âç¸ç¤â¡Ö°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿½÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞRUSH¤ËÆÍÆþ¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¡¢AMEMIYA¤È²Ã¸î¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾¡Éé¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçÅö¤¿¤êRUSH¤Ë¡ª¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀï¤¤¤Ë¼ò°æ¤ä¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬¼Î¤Æ¿È¤ÎÎ®µ·¤òÈäÏª¡ª¡© 3»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÀï¤¤¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤Î¤«¡ª¡©ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢4·î6Æü(Æü)Ìë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£