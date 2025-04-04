Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·34¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë34¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸34¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹ñÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ëÀÇÎ¨¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï34¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«À½ÉÊ¤ËÆ±¤¸34¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ïº£·î10Æü¤«¤éÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿WTO¡áÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È22¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿¤ê¡¢Í¢½Ð¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£À¤³¦1°Ì¤È2°Ì¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ÎÊÆÃæÎ¾¹ñ¤¬ÊóÉü¹çÀï¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£