サバシスターが、4月16日にリリースする3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』の収録曲より「ふしぎなきみ」を4月9日に先行配信することを発表した。本楽曲の先行配信より一足先に、なち(Vo)が隔週でDJを務めているFM802『MUSIC FREAKS』の4月6日放送回にて初オンエアされることも決定した。4月からオンエアスタートのTVアニメ『 宇宙 人ムームー』のオープニング主題歌として書き下ろした同曲の全貌がいち早く明らかになるとのことなので、是非チェックして欲しい。

アニメのオンエア、オープニング主題歌の先行配信の翌週にはいよいよ3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』のリリースを迎える。先ほど20時に公開された38秒のティザー映像では何とも気になる内容の特典DVDのドキュメンタリー映像の一部が公開された。

なおサバシスターは、現在全国ツアー<Love letter tour>を開催中で、ファイナルの東京・Zepp Haneda公演を終えてすぐに自身主催 イベント <サバ フェス vol.3>を開催する。そして5月から6月にかけて3rd EPを引っ提げたリリース全国ツアー<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>の開催も控えている。

リリース情報



3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』リリース日:2025年4月16日(水)予約:lnk.to/MGPOD_CD■商品形態『My girlfriend is PIZZA OF DEATH (CD+DVD)』品番:PCCA-06382 価格:3,638円(税込)初回封入特典:特典DVDの映像をスマホやTVなどで視聴できるストリーミングコード付きステッカー(NeSTREAM LIVE)『My girlfriend is PIZZA OF DEATH (CD Only)』品番:PCCA-06383 価格:1,838円(税込)◆先着予約特典・My girlfriend'sピック※数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。◆収録内容01. My girlfriend is PIZZA OF DEATH02. My girlfriend is PIZZA OF DEATH03. ふしぎなきみ TVアニメ「 宇宙 人ムームー」オープニング主題歌04. ハッピーなんて au「みんなでハピろー!」篇CMソング◆DVD収録内容01. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH” Music Video02. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH 供 Music Video03. Fuxx’n documentary film of “My girlfriend is PIZZA OF DEATH”