FAKE TYPE.が7月30日、MV集『FAKE COLLECTION』をリリースすることが決定した。彼らの音楽世界を完成させる上でなくてはならないミュージックビデオ集の完成だ。この発表にともなってティザー映像も公開となった。 インディーズ 時代の楽曲「BEELZEBUZ」から最新EP収録曲「文-2024-」まで、活動の軌跡を辿ることができるMV集『FAKE COLLECTION』には、 YouTube 総再生数が1億回を超える全34曲が収録される。

■MV集『FAKE COLLECTION』



2025年7月30日発売予約リンク:https://faketype.lnk.to/fake_collection【通常盤(DVD)】UPBH-1520/1 ¥6,600(tax in)・トールケース仕様・2 DVD+ブックレット+応募シリア ルナ ンバー(※詳細は後日発表。初回プレス分に封入)【通常盤(Blu-ray)】UPXH- 109 3/4 ¥7,700(tax in)・トールケース仕様・2 Blu-ray+ブックレット+応募シリア ルナ ンバー(※詳細は後日発表。初回プレス分に封入)【完全生産限定盤(Blu-ray+ ぬいぐるみ )】UPXH-9039 ¥14,300(tax in)・デジパックBOX仕様・2 Blu-ray+ブックレット ぬいぐるみ (ハムにゃん, サケにゃん 2体)+応募シリア ルナ ンバー(※詳細は後日発表)▼収録曲 ※全34曲BEELZEBUZYummy Yummy Yummy GAM E OF DICEFAKE LANDStay tunedTandemoon Rendezvousはじまりの背中At AtelierDeep Sea SwingKnickknack Kingdom真FAKE STYLEBe au ty Unique BoutiqueNightmare Parade 2020sGO ON YA WAY feat.超学生RAT A TAT WR ITER ChameleonI’m outNo Proof魔祟華麗奴 タカタ ララバイHonky Tonky Night feat.缶缶CRAZY ARTS マンネリ ウィークエンド feat.花譜アングラ劇場 feat.nqrseBARBER SHOP feat.青妃らめToon Bangers feat.DEMONDICEヨソモノDryadZillion playerZ feat.nqrseApple juiceCats are dangerousFAKE SOULNo more work feat.Sarah L-ee,Fuma no KTR文 -2024-+ 特典映像:最新アーティスト写真の撮影メイキング映像 ほか