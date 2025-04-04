À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¡¡º£µ¨15ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡ª¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð6¡Ý0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤È¡¢8²ó¤Ë¤âº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¤Î½éµå¡¢ÊÑ²½µå¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ò´Þ¤á¤Æ³«Ëë¤«¤é14ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¸»ÅÄ¡£ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ç¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó°ìµó6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ë½é¾¡Íø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£12µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿·õ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£