¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥º¸µÊÆºâÌ³Ä¹´±¡Ö»ä¤Ê¤é¹³µÄ¤Î¼Ç¤¡×¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡¦¥¯¥ë¡¼¥°¥Þ¥ó»á¡Ö´°Á´¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÅÄÃæ¹¨¹¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Æ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¼±¼Ô¤ä»º¶È³¦¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÀÇÎ¨ÀßÄê¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¥óÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤¬´ØÀÇ¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÁê¸ß´ØÀÇÎ¨¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤â¤·»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¤¬¤³¤ì¤Û¤É´í¸±¤ÇÍ³²¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥°¥Þ¥ó»á¤â¡¢¼«¿È¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Ç¡ÖÈà¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë¤Ï´°Á´¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÊÆ¹ñÆâ¤Î£±Ëü£´£°£°£°¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´ÊÆÀ½Â¤¶È¶¨²ñ¤Ï£²Æü¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÅê»ñ¤ä¸ÛÍÑ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢À½Â¤¶È¤ÎÄ¶Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ê¤É£±£³£°£°¼ÒÄ¶¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÁ´ÊÆÌ±À¸µ»½Ñ¶¨²ñ¤â£²Æü¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁýÀÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸åÂà¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£³Æü¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶ÈÉü³è¤Ë¸þ¤±¤¿°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤òÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ËÎã¤¨¡¢¡Ö´µ¼Ô¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï½ÅÉÂ¤À¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï´°Î»¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ£Ã£Â£Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÊÆ¼«Æ°¼ÖÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ê£Õ£Á£×¡Ë¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤Ï¸ÛÍÑ¤òÊÆ¹ñ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£