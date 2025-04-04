¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè30Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û9Ï¢¾¡¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È6Ï¢¾¡¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎÀä¹¥Ä´ÂÐ·è¡ª
Àè½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè29Àá¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿°ìÊý¡¢3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÄËº¨¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ï2¶¯¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2½¸ÃÄ¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤â½ù¡¹¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½µÌÀ¤±¤ËUEFA¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£Àá¤ÎºÇÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï9Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ66)¤È¡¢6Ï¢¾¡¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹(¾¡¤ÁÅÀ47)¤Ë¤è¤ëÀä¹¥Ä´Æ±»Î¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤À¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÁ°Àá¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¤Î¼«¼£½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤òFW¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç4-1¤Î°µ¾¡¡£¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤ò¡Ö9¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Â³¤¯¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤Ç¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ò¡¢Àä¹¥Ä´¤ÎFW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤Ç1-0¤ÈÀ©¤·¡¢2Àï¹ç·×5-4¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
½µÌÀ¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÆñÅ¨¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï5-1¤È¥Þ¥Ë¡¼¥¿¤Î°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Á°²óÂÐÀï¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¹¶·â¿Ø¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏÁ°Àá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ë¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ë¥Ó¤òMF¥«¥ë¥É¡¼¥½¡¢FW¥¯¥Á¥ç¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-1¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£°µ´¬¤Î6Ï¢¾¡Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤êÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¡£MF¥¤¥¹¥³¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë¥¯¥Á¥ç¤ÈÁ°Àþ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥ë¥µ·âÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥É¥Ö¥ì¥Ô¥Ü¡¼¥Æ¤ÎÊ³Æ®¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¡¼¥°4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹2°Ì¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ63)¡£Á°Àá¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ë»×¤ï¤ÌÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ3-2¤Î¾¡Íø¡£Â³¤¯¥³¥Ñ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë90Ê¬´Ö¤Ç¤Ï3-4¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢±äÄ¹Àï¤òDF¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀ©¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
½µÌÀ¤±¤ËCL¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï15°Ì¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀï¤¦¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¶Ê¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏDF¥Õ¥ë¥¥¨¤äDF¥¬¥ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¼çÎÏ¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç·ç¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¾ÃÌ×¤Ë²Ã¤¨¡¢GK¥ë¥Ë¥ó¤ÎÉé½ý¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼é¸î¿À¥¯¥ë¥È¥ï¤ò°ú¤Â³¤·ç¤¯¾õ¶·¤Ç19ºÐGK¥Õ¥é¥ó¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î¥×¥ê¥á¡¼¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£²¾¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤Î½¸Ãæ¤È¹¶·â¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³(¾¡¤ÁÅÀ57)¤Ï11°Ì¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥Ñ½à·è¾¡ÇÔÂà¤Çº£µ¨Ìµ´§¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥á¥ª¥Í¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª(¾¡¤ÁÅÀ53)¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ç¥ë¥ÓÇÔÀï¤Çµ¤Íî¤Á¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î½êÂ°¤¹¤ë10°Ì¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Á°Àá¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼Áê¼ê¤Ë4Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥Ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌµÇ°¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÅÁãÂÐÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿µ×ÊÝ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÈèÏ«º¤Øà¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ï1¤Ä¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤âµö¤µ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¤³¤³¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£
FWÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë9°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç8°Ì¤Î¥»¥ë¥¿¤È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥ÕÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤ÎÁ°Àá¤Ï0-1¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢7Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤â2ÅÙ¤Î·èÄêµ¡¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø½ÅÍ×¤Ê¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
½µÌÀ¤±¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£EL·è¾¡¤¬ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏEL¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÁª¼êÁØ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à·âÇË¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè30Àá¡Õ
4/4(¶â)
¡Ô28:00¡Õ
¥é¡¼¥¸¥ç vs ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë
4/5(ÅÚ)
¡Ô21:00¡Õ
¥¸¥í¡¼¥Ê vs ¥¢¥é¥Ù¥¹
¡Ô23:15¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ vs ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
¡Ô25:30¡Õ
¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« vs ¥»¥ë¥¿
¡Ô28:00¡Õ
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹
4/6(Æü)
¡Ô21:00¡Õ
¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹ vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡Ô23:15¡Õ
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã vs ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¡Ô25:30¡Õ
¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼ vs ¥Ø¥¿¥Õ¥§
¡Ô28:00¡Õ
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë vs ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
4/7(·î)
¡Ô29:00¡Õ
¥ì¥¬¥Í¥¹ vs ¥ª¥µ¥¹¥Ê
½µÌÀ¤±¤ËUEFA¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£Àá¤ÎºÇÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï9Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ66)¤È¡¢6Ï¢¾¡¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹(¾¡¤ÁÅÀ47)¤Ë¤è¤ëÀä¹¥Ä´Æ±»Î¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤À¡£
½µÌÀ¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÆñÅ¨¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï5-1¤È¥Þ¥Ë¡¼¥¿¤Î°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Á°²óÂÐÀï¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¹¶·â¿Ø¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏÁ°Àá¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ë¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ë¥Ó¤òMF¥«¥ë¥É¡¼¥½¡¢FW¥¯¥Á¥ç¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-1¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£°µ´¬¤Î6Ï¢¾¡Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Î¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤êÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¡£MF¥¤¥¹¥³¡¢FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë¥¯¥Á¥ç¤ÈÁ°Àþ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥ë¥µ·âÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥É¥Ö¥ì¥Ô¥Ü¡¼¥Æ¤ÎÊ³Æ®¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¡¼¥°4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹2°Ì¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼(¾¡¤ÁÅÀ63)¡£Á°Àá¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ë»×¤ï¤ÌÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ3-2¤Î¾¡Íø¡£Â³¤¯¥³¥Ñ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë90Ê¬´Ö¤Ç¤Ï3-4¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢±äÄ¹Àï¤òDF¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀ©¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
½µÌÀ¤±¤ËCL¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï15°Ì¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀï¤¦¡£Á°²óÂÐÀï¤Ç·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¶Ê¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏDF¥Õ¥ë¥¥¨¤äDF¥¬¥ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¼çÎÏ¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç·ç¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ëÀï¤Î¾ÃÌ×¤Ë²Ã¤¨¡¢GK¥ë¥Ë¥ó¤ÎÉé½ý¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼é¸î¿À¥¯¥ë¥È¥ï¤ò°ú¤Â³¤·ç¤¯¾õ¶·¤Ç19ºÐGK¥Õ¥é¥ó¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î¥×¥ê¥á¡¼¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£²¾¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤Î½¸Ãæ¤È¹¶·â¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³(¾¡¤ÁÅÀ57)¤Ï11°Ì¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥Ñ½à·è¾¡ÇÔÂà¤Çº£µ¨Ìµ´§¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥á¥ª¥Í¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª(¾¡¤ÁÅÀ53)¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ç¥ë¥ÓÇÔÀï¤Çµ¤Íî¤Á¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î½êÂ°¤¹¤ë10°Ì¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Á°Àá¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼Áê¼ê¤Ë4Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥Ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌµÇ°¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÅÁãÂÐÀï¤ÇÌöÆ°¤·¤¿µ×ÊÝ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÈèÏ«º¤Øà¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ï1¤Ä¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤âµö¤µ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¤³¤³¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£
FWÀõÌîÂóËá¤òÍÊ¤¹¤ë9°Ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç8°Ì¤Î¥»¥ë¥¿¤È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥ÕÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤ÎÁ°Àá¤Ï0-1¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢7Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤â2ÅÙ¤Î·èÄêµ¡¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø½ÅÍ×¤Ê¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
½µÌÀ¤±¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£EL·è¾¡¤¬ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏEL¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÁª¼êÁØ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à·âÇË¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè30Àá¡Õ
4/4(¶â)
¡Ô28:00¡Õ
¥é¡¼¥¸¥ç vs ¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë
4/5(ÅÚ)
¡Ô21:00¡Õ
¥¸¥í¡¼¥Ê vs ¥¢¥é¥Ù¥¹
¡Ô23:15¡Õ
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ vs ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢
¡Ô25:30¡Õ
¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« vs ¥»¥ë¥¿
¡Ô28:00¡Õ
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹
4/6(Æü)
¡Ô21:00¡Õ
¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹ vs ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡Ô23:15¡Õ
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã vs ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¡Ô25:30¡Õ
¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼ vs ¥Ø¥¿¥Õ¥§
¡Ô28:00¡Õ
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë vs ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª
4/7(·î)
¡Ô29:00¡Õ
¥ì¥¬¥Í¥¹ vs ¥ª¥µ¥¹¥Ê