£³·îÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¡¾ÜºÙ¡¡Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Ï£¶£²¡¥£µ¡ó
£³·îÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¡¾ÜºÙ¡¡Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Ï£¶£²¡¥£µ¡ó
Ì±´ÖÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
·ë²Ì¡¡20.9Ëü¿Í
Í½ÁÛ¡¡13.5Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡11.6Ëü¿Í¡Ê14.0Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë
À½Â¤¶È¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
·ë²Ì¡¡0.1Ëü¿Í
Í½ÁÛ¡¡-0.1Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡0.8Ëü¿Í¡Ê1.0Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë
½µÊ¿¶ÑÏ«Æ¯»þ´Ö
·ë²Ì¡¡34.2
Í½ÁÛ¡¡34.2¡¡Á°²ó¡¡34.2¡Ê34.1¤«¤é½¤Àµ¡Ë
Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨
·ë²Ì¡¡62.5%
Í½ÁÛ¡¡62.4%¡¡Á°²ó¡¡62.6%
Ì±´ÖÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
·ë²Ì¡¡20.9Ëü¿Í
Í½ÁÛ¡¡13.5Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡11.6Ëü¿Í¡Ê14.0Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë
À½Â¤¶È¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
·ë²Ì¡¡0.1Ëü¿Í
Í½ÁÛ¡¡-0.1Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡0.8Ëü¿Í¡Ê1.0Ëü¿Í¤«¤é½¤Àµ¡Ë
½µÊ¿¶ÑÏ«Æ¯»þ´Ö
·ë²Ì¡¡34.2
Í½ÁÛ¡¡34.2¡¡Á°²ó¡¡34.2¡Ê34.1¤«¤é½¤Àµ¡Ë
Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨
·ë²Ì¡¡62.5%
Í½ÁÛ¡¡62.4%¡¡Á°²ó¡¡62.6%