Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÌ´½§=2025Ç¯3·î1Æü¸á¸å5»þ22Ê¬¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÎÓÉÒ¹Ô»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï4ÆüÌë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤ÎÅ·°æ¤äÇÛÀþ¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¾Ã²ÐºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¶¨²ñ¤¬·ú¤Æ¤¿·úÊª¤ò°ú¤­ÅÏ¤¹¡Ö¥¿¥¤¥×X¡×¤ÎÍÍ¼°¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Ç³°Áõ¡¦ÆâÁõ¹©»ö¤·¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ëÍ½Äê¡£

¡¡Ì´½§¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¼Ô¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È5Æü¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¥é¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¿û¸¶Éá¡Ë