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A mesmerising run from @BernardoCSilva on our last trip to Anfield! pic.twitter.com/u1jik5vY0y— Manchester City (@ManCity) October 15, 2022