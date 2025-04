30歳のポルトガル代表MFは今季限りでプレミアリーグを去る可能性がある。



『TBR Football』によると、30歳のポルトガル代表MFベルナルド・シルバは今季限りでマンチェスター・シティ退団を希望しているという。



2017年7月にモナコからマンCに完全移籍を果たしたB・シルバは加入以降主力として活躍。これまで公式戦通算395試合に出場し、70ゴールを記録。今季もプレミアリーグ26試合に出場し、2ゴール4アシストと結果を残している。





A mesmerising run from @BernardoCSilva on our last trip to Anfield! pic.twitter.com/u1jik5vY0y