マンチェスター・ユナイテッドは今夏新たなストライカーを獲得するようだ。



『The Sun』によると、マンUは今夏の移籍市場でウディネーゼに所属する24歳のイタリア代表FWロレンツォ・ルッカの獲得を検討しているという。



これまでパレルモやピサ、アヤックスを渡り歩いてきたルッカは2023年7月にピサからウディネーゼにレンタル移籍をすると、その翌年の2024年7月には同クラブへの完全移籍を決断。今季はここまでセリエAで24試合に先発出場し、10ゴール1アシストと活躍しており、昨年10月にはイタリア代表デビューを果たすなど今季ブレイク中の長身ストライカーだ。





Lorenzo Lucca with the definition of a bullet header #UdineseLazio pic.twitter.com/hNX4NXqvqp