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Lorenzo Lucca with the definition of a bullet header #UdineseLazio pic.twitter.com/hNX4NXqvqp— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 25, 2024