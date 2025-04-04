¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤ÀÖÉ¡¡×»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¡È¥¬¥Áµã¤¡É¸å¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤Ï4·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¬¥Áµã¤¡É¸å¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖÅÄÌ¤Íè¤Î¡È¥¬¥Áµã¤¡É¸å¤Î»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¬¥Áµã¤¤·¤Á¤ã¤¦¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤ÀÖÉ¡¡×¡Ö¾¯¤·ÎÞÌÜ¤ÎÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼³ú¤Þ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¤ÈÎÞÌÜ¡×¡Öµã¤¤¤ÆÈè¤ì¤¿¤Ã¤Æ´é¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖÅÄÌ¤Íè¤Î¡È¥¬¥Áµã¤¡É¸å¤Î»Ñ
¡Ö¥¬¥Áµã¤¤·¤Á¤ã¤¦¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖUSJ¡¡¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤«¤éÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¬¥Áµã¤¤·¤Æ¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¬¥Áµã¤¡É¤·¤¿¸å¤ÇÉ¡¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USJ¤ò³Ú¤·¤àÊÌ¼Ì¿¿¤âÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖInstagram¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢º£Æü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É°ìÇ¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢USJ¤ò³Ú¤·¤àÊÌ¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)