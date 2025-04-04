¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î»þµÙ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¹Åç¤Î¿¹²¼Äª¿Î¤¬5ºÐÇ¯¾å¤ÎÌî´Ö½Ô¾Í¤ò¤¤¤¸¤ë¡Ú¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Î°ìËë¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç8¡¼2DeNA¡Ê4Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¹Åç¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤¬º£µ¨2²óÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ÇÅÐ¾ì¡£2²ó¤ËËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸åDeNAÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¡¢8²ó108µå¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ1¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹²¼Åê¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ï0¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³«ËëÀï¤Çºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÌî´Ö¤µ¤ó¤¬»î¹ç¤Ç¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£°ì½ï¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¿¤Ã¤¿Ìî´Ö½Ô¾ÍÁª¼ê¤Ï²£¤Ç¤Ú¤³¤ê¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹²¼Åê¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î»þµÙ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È5ºÐÇ¯¾å¤ÎÌî´ÖÁª¼ê¤ò¤¤¤¸¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìî´ÖÁª¼ê¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¿¹²¼Åê¼ê¤Ë¡È¿´¶¯¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ª»Ï¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤³¤ì°Ê¾å¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¹²¼Åê¼ê¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£