¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î2·³¹ß³Ê¤¬·èÄê¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡¡³«Ëë6»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á»°¿¶
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡0¡½6¡¡À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Î2·³¹ß³Ê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö8ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç³«Ëë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£°æ¤ÎÁ°¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ç7²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë°Ê¹ß¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¡¦091¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡£Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç2»°¿¶¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÌµÇ°¤Î2·³Íî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£