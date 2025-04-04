Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢Âç¿¹¸µµ®¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ø¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù»£±ÆÃæ¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ
4·î3Æü¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø#¿¿Áê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ë²ñ¤¦¤ÈÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁ°À¤¤Ç¡Ä¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤é¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëtimelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈMrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤È¡¢5Ê¬´Ö¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ¾ò¤Ï¡¢¡ÖÇ»¸ü¤ÊËèÆü¤ò³§¤µ¤ó¤È¡×¡Ö³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿²¬»³Å·²»¤¬»£±ÆÃæ¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î´ØÏ¢½ñÀÒ¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¾ò¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ²ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤Ë¤Í¡ª¤½¤¦¤À¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢²¬»³¤¬¡ÈÂç¿¹¤ÏºÇ½é¤«¤é¥ä¥Ð¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤Î5Ê¬¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤¢¤ä¤ß¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ä¥Ð¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Ãæ¾ò¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¡ËÂà²ñ¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£