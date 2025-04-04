¼ò°æÈþµª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇÆ´¤ì¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡×
¡¡¼ò°æÈþµª¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ø³«30¼þÇ¯µÇ°¡ØLove Letter 4K ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê´ÆÆÄ´ä°æ½ÓÆó¡Ë¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯12·î6Æü¤Ë»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1999Ç¯3·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£º£²ó¡¢¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡¢¼ç±é¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆ£°æ¼ù¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡£30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤È¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿16ºÐ¤Îº¢¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢À¨¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ï¡¢¾®Ã®¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¡£Æ±¤¸ÌòÊÁ¤Ç¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»£±ÆÆü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È°ìÀ¸·üÌ¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¤ã¡É¤ÈÀ¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½ã°¦¤ÎÊª¸ì¡£ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®¤Î±ÇÁüÈþ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ÖÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â¤Ê¤ª¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎø°¦±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶¦±é¤ÎËÀî±Ù»Ê¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£