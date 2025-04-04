¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¡¢¼Õºá¸å½é¤ÎÆ°²è¥¢¥Ã¥×¡¡¾Ð´é¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö°Â¿´¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾Æ¬2:50¡Ê59¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ÁÂØ¤¨¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡Á¡×¤¬4Æü¤Ë¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Ø¤Î¼Õºá°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡3·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¹¾Æ¬¤Ï¡Ö²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡Á!¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é±ÊÌî¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÇÄÉ¤¤²ó¤·¡¢»Ê²ñ¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÌî¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¾Æ¬¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤Ï¤½¤Î¸åYouTubeÆ°²è¤Ç¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖTBS¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£²¶¤¬Á´Éô°¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£·î4Æü¤Ë¡Ö¹¾Æ¬¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¤ÇÇ®Æ®¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ¤È¤È¤â¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢É¬»¦µ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ÎÆ°²è¤Ê¤Î¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤°¤Î¤Ï²¿¸Î¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Ê¡¼¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤³¤¦¤æ¤¦¤Î¤¬¾Ð¡¡Äê´üÅª¤Ë¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î°Â¿´¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£