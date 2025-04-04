¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬Jr.¥¿¥Ã¥°£Ö£²¡¡£Ù£Ï£È¡õ¥ï¥È¤¬¼¡´üÄ©ÀïÌ¾¾è¤ê
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê£³£µ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡Ê£²£²¡ËÁÈ¤¬ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£²¡Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹ÁÈ¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤Æ£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿¥í¥Ó¡¼¤¬Ä©Àï¼ÔÁÈ¤ÎÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ¿¹¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¤½¤Î¾ìÈô¤Ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¹çÂÎµ»¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥é¡¼¤«¤é¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤ÇÆ£ÅÄ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬¥«¥Ã¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¦¼ÔÁÈ¤³¤ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ê¹çÂÎ¼°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£²¿¤È¤«¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÀÐ¿¹¤ò¹çÂÎ¼°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥í¥Ó¡¼¤¬¥Ï¥¤¥Ú¥ê¥ª¥ó¡ÊÊÑ·¿¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ë¤Ç¥¨¥Ã¥¯¥¹¤òÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¦¼ÔÁÈ¤ËµÙÂ©¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡¢£Ù£Ï£È¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤«¤é¡Ö¼¡¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡£º£¤¹¤°ÊÖ»ö¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤ÈÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ£ÅÄ¤Ï¡Ö£²¿Í¤Ë°ì¤Ä¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«¡©¡¡¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò²¶¤¿¤Á¤«¤é°ú¤Ã¤Ú¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¿¤À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢£Ù£Ï£È¤Ï¡Ö¥ï¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ¶¯°ú¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤µ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¥ª¥¤¡¢¥í¥Ó¡¼¡¢Æ£ÅÄ¡£¥Æ¥á¡¼¤é¤â¤¦¡¢½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡££Ö£³Àï¤Ç¤Î·ãÆÍ¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡£