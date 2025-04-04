À®¾ëÀÐ°æ¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ...¡ªº£¤Ê¤é¿Íµ¤¤Î¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥Ã¥×¥¹¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤À¤è¡Á
2025Ç¯4·î2Æü¸½ºß¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ê¤É¤¬¶á¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤ÇÉÊ¼Á¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥Ã¥×¥¹¤â¤ªÆÀ¤Ë...¡ª
¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ 125g
²Á³Ê¤Ï529±ß¤Î¤È¤³¤í387±ß¤Ë¡£
À®¾ëÀÐ°æ¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£¸üÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï25Ç¯5·î14Æü¡£
Á÷ÎÁ¤Ï660±ß¡Á¡£
¡¦À®¾ëÀÐ°æ ÁÇºà¤òÌ£¤ï¤¦¥Á¥ã¥¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È 180g
¥¤¥ó¥É»º¥¢¥Ã¥µ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Á¥ã¥¤É÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ë¥¯´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1177±ß¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï25Ç¯5·î20Æü¡£
Á÷ÎÁ¤Ï880±ß¡Á¡£
¾¦ÉÊ¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£