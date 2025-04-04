¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤Ë¡ÖÃæµï¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Çºî²È¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É¼ÒÄ¹¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¡Ê66¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢4ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥¡¼¶É¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢3·î31Æü¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÂ¿»á¤ÏÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿23Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥Õ¥¸ÀìÌ³¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤ÏÃæµï»á¤Î½Ð±éÈÖÁÈ·ÑÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤äÂçÂ¿»á¤é¡ÖÊÔÀ®¥é¥¤¥ó¡×¤Î¤ß¤Ç°Õ»×·èÄê¤¬¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤òÌäÂê»ë¡£Î¾»á¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ¡Ø»×Î¸¤ÎÀõ¤¤¡Ù·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤òÈÈ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ¿»á¤Î¼Ç¤¤òÂ®Êó¤ÇÈ¯É½¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¸Å»Ô»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÂçÂ¿»á¤Ï¡Ë´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤À¤È¤«¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â²¿¤«¤Î°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤Ö¤óÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢¾®äØ¡ÊÀéË¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢ËÍ¤¬ÆÈ¼«¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ðÊó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÂÎ¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¡ÖÅú¤¨¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤ÏÃæµï»á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤´ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤«¡¢ÊÛ¸î»ÎÈ½ÃÇ¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç½÷ÀÂ¦¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·¤âÃæµï¤µ¤ó¤¬½÷À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ç¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¸«¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë½÷ÀÂ¦¤¬¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤â²ò½ü¤·¤Æ¡¢ËÜÍè²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò´Ä¶Åª¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç²ñ¸«¤Ê¤êÀ¼ÌÀ¤Ê¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢ËÜÍè¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃæµï¤µ¤óÂ¦¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÊÛÌÀ¤À¤È¤«¡¢È¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæµï¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÃæµï¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£