¡Ö¤³¤Î½Õ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤Ø¡ª Âç¿Í¤¬¤³¤Ê¤ì¤ë¡Ú¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¡Û¤¬Àµ²ò¤«¤â♡
¥·¥çー¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÞ¤¨¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç½Õ¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È±¡¢¥µ¥¤¥É¡¢¶ßÂ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£4¼ï¤Î°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¤«¤é¡¢¤³¤Î½ÕÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
´é¼þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤È½Õ¥«¥éー¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
´é¼þ¤ê¤ÎÌÓÀè¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¡£¥µ¥¤¥É¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ßÂ¤Ë¤ä¤äÄ¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤«¤â¡£Åí¤äºù¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î²Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë½À¤é¤«¤ÊÃÈ¿§¤¬¡¢È±¼Á¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°ú¤Äù¤á¥«¥éー¤Ç¾®´é¸«¤»
¤Ê¤À¤é¤«¤Ê´Ý¤ß¤ò¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥¿¥¤¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ÅÈ±¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î»ý¤Ä°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È°Ê¾å¤Ë¡¢¥¥å¥Ã¤È¾®´é¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Á°È±¤ÏÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤¦¤¶¥Ð¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤È¡¢Ïª½Ð¤¹¤ë´é¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¯¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë
¥³¥í¥ó¤È°¦¤é¤·¤¤´Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥É¤Ï¼ª¤¬ÇÁ¤¯ÄøÅÙ¤Þ¤ÇÃ»¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Ã»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥°¤È¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë·Ò¤²¤Æ¡£ËÜÍè¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼ª¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¾Çò¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÏª½Ð¤â
Äã¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ë´Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£Á°È±¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤á¤«¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ´é¤ÎÍ¾Çò¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤ß¤¢¤²¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ËÈ©¸«¤»¡£±£¤¹¤È¤³¤í¤ÈÈ©¸«¤»¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀ°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@ryo__shortÍÍ¡¢@matsuo_makesÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S