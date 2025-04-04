¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ËÂÐ±þ ÂæÏÑ¡¢¹©¶È¤äÇÀ¶È»Ù±ç¤ËÌó3900²¯±ßÅêÆþ¤Ø
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ø¤Î32¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤Ï4Æü¡¢¹©¶È¤äÇÀ¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÁ¼ÃÖ¤ËÁí³Û880²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3900²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍ¢½Ð¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Ø¤Î»Ù±çºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Âî»á¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤âÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë»º¶È¤Ï¡¢¹©¶È¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¾ðÊó¡¢¹ÝÅ´¡¢¶âÂ°¡¢µ¡³£¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤½¤ÎÉôÉÊ¡¢·úºà¡¢²ÈÅÅ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÀ¿å»º¶È¤Ç¤Ï¥³¥Á¥ç¥¦¥é¥ó¡¢»ÞÆ¦¡¢ÃãÍÕ¡¢¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¡¢¥·¥¤¥é¡¢¥¹¥º¥¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
»Ù±çÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¹©¶È¤Ë700²¯¸µ¡ÊÌó3100²¯±ß¡Ë¡¢ÇÀ¶È¤Ë180²¯¸µ¡ÊÌó800²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¶âÍ»¤ä»Ô¾ì³«Âó¡¢¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ê¤É¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍ¢½Ð¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Ø¤Î»Ù±çºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Âî»á¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤âÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë»º¶È¤Ï¡¢¹©¶È¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¾ðÊó¡¢¹ÝÅ´¡¢¶âÂ°¡¢µ¡³£¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤½¤ÎÉôÉÊ¡¢·úºà¡¢²ÈÅÅ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÀ¿å»º¶È¤Ç¤Ï¥³¥Á¥ç¥¦¥é¥ó¡¢»ÞÆ¦¡¢ÃãÍÕ¡¢¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¡¢¥·¥¤¥é¡¢¥¹¥º¥¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
»Ù±çÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¹©¶È¤Ë700²¯¸µ¡ÊÌó3100²¯±ß¡Ë¡¢ÇÀ¶È¤Ë180²¯¸µ¡ÊÌó800²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¶âÍ»¤ä»Ô¾ì³«Âó¡¢¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ê¤É¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë