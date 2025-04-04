¥ä·³¼Â¶·¤¬Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤òÇ®ÊÛ¡¡¡È°ÛÃ¼»ù¡ÉÌî¼ê¤Î°¦ÍÑÉÊ¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×
¥ä·³¤Î¥Á¥¶¥à¤¬¡È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÊÁ¡É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Î¼Â¶·Ãæ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥àJr.ÆâÌî¼ê¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¡È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬»î¹çÃæ¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌîµåÃæ·Ñ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼Â¶·¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÆ°²è¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡ÖYES¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥Á¥¶¥àJr.¡Ë¤ò¹¥Ä´¤ËÆ³¤¤¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×¡£¼Â¶·¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤»á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÈà¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¤»á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ë¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£³¤Â±ÃÄ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÇÁÏÀß¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ë¥Õ¥£¤Ï¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥´¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¸¥ã¥º¡Ê¡¦¥Á¥¶¥àJr.¡Ë¤ÏÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¼Â¶·ÀÊ¤Î2¿Í¤Ë¡ÖÈà¤¬¤¿¤Þ¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿¶¤ê¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¡Ö¤¢¤ì¤â¡¢¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈÃÎ¼±¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥¶¥à¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¡ÊµûÍë¡Ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë