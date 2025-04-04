¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼500Ëü¿Í±Û¤¨¡ª¥¿¥¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¬¥ë¥Õ¤¬¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡§¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤
ÌÚ¥É¥é24¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¡£¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ê¡¼¥¦¥Ã¥È¡õÂíËÜÈþ¿¥¤ÎW¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡È¥í¡¼¥Þ¤ÎµÙÆü¡É¸½ÂåÈÇ¡ª »Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ìÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤Î¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦ÆüËÜ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤äËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¬¥ë¥Õ¡ßÂíËÜÈþ¿¥W¼ç±é¡ª¡È¥í¡¼¥Þ¤ÎµÙÆü¡É¸½ÂåÈÇ¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×
ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËË½§PIT¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¥ë¥Õ½Ð±é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGulf SPECIAL EVENT¡ÖReady to Surprised¡©¡×¡Ù¤ò°ìÉôÆÃÊÌ¸ø³«¡£
º£²ó¤Ï²ñ¾ì°ìÂÎ¤ò¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡£¤ªÂê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÈÅìµþ¤ÎµÙÆü¡É¤ËË¬¤ì¤¿¤¤Ì¾½ê¡£
¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥¬¥ë¥Õ¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡ª
ÌÚ¥É¥é24¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡ËÂè1ÏÃ¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª