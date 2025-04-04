·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó¡×½ªÎ»¤«¤é9Ç¯àÉÔÌÇá¤Î·º»ö²Ý2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¾æ¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é
¡¡½÷Í¥¤ÎÝ¯°æ½ß»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2002Ç¯¡Á2016Ç¯)¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢¾æ¤µ¤ó¤ÎYouTube¡Ø¾æÇ®BAR¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Îº¢¤ÎÏÃ¤ä¡¢º£¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø½Õ¤Î¹á¤ê¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤ª¼ò¤â¤Þ¤ï¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¡ª¡©À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾æ(µìÌ¾¡§¾®Ìî»û¾æ)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÊó¹ð¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª¤ß¤ä¤µ¤óËÜÊÔ¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Îº¢¤È¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ì¤Ã¤¿»Ñ¸«¤¿¤µ¤ËYouTube´Ñ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¾æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÝ¯°æ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÝ¯°æ¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó ¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¡¼¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð·ëº§¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤À¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÏÃ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÓÁÈ¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ß¤ä¤µ¤ó¡×¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇËè½µÌÚÍË20:00 - 20:54¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¸¶ºî¡¦Åì±ÇÀ©ºî¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£2002Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£