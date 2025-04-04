DeNA¡¡¼ÄÌÚ¡õñ¥¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë6»Í»àµå¡¡»àµå2¤Ä¤Ëµå¾ì¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ì»þÁûÁ³
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¼ÄÌÚ·òÂÀÏºÅê¼ê¤é¤ÎÅêµå¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½4¤Î6²ó¤Ë1»à»°ÎÝ¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¿¹²¼¤Î´éÉÕ¶á¤Ë2µåÏ¢Â³¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤Î¤±¤¾¤é¤»¡¢»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¡£²ñÂô¤Ë¤âÄ¾µå¤¬¥¹¥Ã¥Ý¸þ¤±¡¢3¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é»àµå¡£Ë¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤¿¼ÄÌÚ¤À¤¬¡¢Â³¤¯ÆóËó¤Ë¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿¡£23µåÃæ15µå¤¬¥Ü¡¼¥ëµå¤ÈÀ©µåÆñ¤Ç¡¢¥×¥í2»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª2»àËþÎÝ¤Ç¡¢ÃæÀîñ¥¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²¼¼êÅê¤²±¦ÏÓ¤âÌðÌî¤Ë»àµå¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»°±º´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¾®±à¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï2Åê¼ê¤¬6»Í»àµå¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£