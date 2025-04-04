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2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3¡¡OPEN 16¡§30/ START 17¡§00
2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°Electric Lady Land¡¡OPEN 16¡§30 / START 17¡§00
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¥¦¥¨¥Ý¥ó¡¡OPEN 16¡§30 / START 17¡§00
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¥¦¥¨¥Ý¥ó¡¡OPEN 15¡§30 / START 16¡§00
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Yogibo META VALLEY¡¡OPEN 16¡§30 / START 17¡§00
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«WWW X¡¡OPEN 16¡§30 / START 17¡§00
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