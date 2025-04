¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾Æ°õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¡ª¶âß·±¨·Ü°Ã¤ÎÎ¤¡Ö±¨¹ü·Ü¤«¤¹¤Æ¤¤¤é¡×

金澤烏鶏庵の里は2025年4月1日(火)から『烏骨鶏の母の日ギフト』を同社通販サイトで開催。

金澤烏鶏庵の里「烏骨鶏かすていら」

▼烏骨鶏の母の日ギフトについて

同社の看板商品の「烏骨鶏かすていら」に可愛らしいカーネーションの焼印をあしらった母の日ギフト限定の商品です。

毎年、沢山のお客様に利用いただき喜んでいただけているこの時期だけの商品であります。

▼烏骨鶏の母の日ギフトの特徴

カーネーションの焼印もそうですが、箱のデザインもお母さんへの感謝の気持ちがより伝わる限定デザインとなっています。

また、専用の「母の日特製掛け紙」をお付けしています。

全部で単品1つとセット品3種類で展開していますが、そのうちの2商品が4月25日(金)16時受付まで送料無料となっています。

▼商品の紹介

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)単品

・烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)・プリン5個セット

・烏骨鶏かすていら2号(焼印)・バームクーヘンセット

★「烏骨鶏かすていら2号2本入(焼印・金箔)」「烏骨鶏かすていら2号(焼印)・バームクーヘンセット」が4月25日(金)16時受付まで送料無料

▼同社通販サイトでのキャンペーン期間

・実施期間 : 4月1日 10時〜5月7日11時00分頃まで

