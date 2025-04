¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ömodern iron¡áÅ´À½ÉÊ¤Î¸½ÂåÀ­¡×¤È¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À­¡×¡ª¡ÖTRIPATH PRODUCTS¡Ö¥¿¥Î¥·¥á¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4¼ï

「TRIPATH PRODUCTS」は、ブランド設立から6年が経過する2025年4月、主業である板金業で長年培ってきた技術と最新の機械設備に立ち戻り、これまでのフィールドシーンをもっとタノシメタルするアイテムをリリースします。

TRIPATH PRODUCTS

テーマは「modern iron=鉄製品の現代性」と「持続可能性」。

■TETSU BAG・TETSU KAGO|鉄製コンテナバッグ

プラスティックにさようなら。

箱ではない、鉄のバッグです。

ギアボックスや薪運びはもちろん、普段の買い物や家の収納にも。

スタッキングもできるマルチ形状。

片手で持ち運び可能

BAG使用イメージ

■POINT1

【「トリパス流」製造技術が光る。】

板金加工の職人が切断、ヘミング曲げ、溶接の技術を使い製作。

全て表情が異なる、あなただけの逸品。

■POINT2

【細部に宿るエクスクルーシブ。】

面の仕上がり、微細なレーザー加工。

持ち手には引張強度1,300kgのアウトドアロープ。

■POINT3

【意味がある、このカタチ。】

あらゆるシーンで活躍する適正サイズ。

中央のくびれはスタッキングゾーン。

そのカタチはまさに紙袋。

■TETSU TANA|鉄製マルチラック

シンプル&スマート。

鉄加工技術が光る、デザイン。

フィールドをスマートにする。

佇まいと機能性はインテリア発想。

TANA(テーブル)

TANA(シューズラック)

■POINT1

【0.1ミリ単位で設計した、トリパス工法「鉄組み」。

】

金物を極力排した日本の伝統工法「木組」からインスパイアされたトリパス独自の鉄組み構造。

■POINT2

【全ての機能を格納。

厚さわずか20mmの世界観。】

スリットデザインには理由がある。

流線形の脚とランタンハンガー、ギアハンガーとすべての機能を格納。

■POINT3

【ただ積み重ねられるだけじゃ、ない。】

これまでブランドが大切にしてきたタノシメタルは、永遠。

積み重ねることが目的なのか、おもしろくするのが目的なのか。

■TETSUシェード|鉄製ランタンシェード

一点一点、形の違う不揃いなリンゴたち。

やわらかな光があなたを包み込む。

反射効率の高いメッキ鋼板がリフレクターの役割を担います。

TETSUシェード使用イメージ

■商品概要

【TETSU BAG】

発売日 :2025年4月12日(土)

価格 :14,850円(税込)

サイズ :縦290mm×横406mm×高さ210mm

容量 :22L

素材 :[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[紐]ポリエステル

本体重量:2.6kg(蓋を含む)

※BAGには蓋が付属します

【TETSU KAGO】

発売日 :2025年4月12日(土)

価格 :14,850円(税込)

サイズ :縦290mm×横406mm×高さ210mm

容量 :22L

素材 :[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[紐]ポリエステル

本体重量:1.8kg

※KAGOには蓋がつきません

【TETSU TANA】

発売日 :2025年4月12日(土)

価格 :18,150円(税込)

サイズ :縦370mm×横600mm×高さ265mm

収納サイズ:縦370mm×横600mm×高さ20mm

素材 :高耐食溶融めっき鋼板

本体重量 :3.7kg

耐荷重 :[本体]60kg[ランタンハンガー]0.5kg[ギアハンガー]1.5kg

【TETSUシェード】

発売日 :2025年4月12日(土)

価格 :3,300円(税込)

サイズ :縦166mm×横166mm×高さ23mm(内径35mm)

対応製品:小型ランタン(ゴールゼロ等)

素材 :高耐食溶融めっき鋼板

本体重量:200g

※巾着袋が付属します

