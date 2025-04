¥¸¥ç¡¼¥Ö¥í¥°¤¬¥é¥¸¥ªMC¤Ë½éÈ´Å§¡ª²¶¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸Î¹¹Ôµ­

2025年4月4日(金)からオンエア開始となるFM FUJIのラジオ番組「俺たちの人生旅行記」(毎週金曜25時〜25時半)にてYouTuberジョーブログがメインDJを務めます。

俺たちの人生旅行記

国内外の秘境を巡り南米・インド縦断などに挑戦する姿を発信している、登録者240万人超の人気YouTuberジョーブログが、ラジオMCに初抜擢されました。

2025年4月4日(金)からオンエア開始となるFM FUJIのラジオ番組「俺たちの人生旅行記」(毎週金曜25時〜25時半)にてメインDJを務めます。

■番組内容

YouTuberや歌手、芸人、声優など様々な業界のプロフェッショナルをゲストに招いて売れる前の日常や、現在の活動、今後の展望などをジョーブログがインタビューしていきます。

大人気アニメONEPIECEのテーマソング「ウィーアー」など多くの人気曲を担当する「きただにひろし」や、NARUTOの「GO!!!」を歌うFLOWの「KEIGO」など、異色のコラボレーションを実現!

ジョーブログの新たな挑戦は、ファン必見のものとなるはずです!

更に、地上波放送に留まらず、番組コラボレーション企画などが番組関連YouTubeチャンネルにて、同時配信!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジョーブログがラジオMCに初抜擢!俺たちの人生旅行記 appeared first on Dtimes.