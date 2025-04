¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¼Ô¤ÎÀ¼Êç½¸¡ª¿åÆ»½¤Íý¤Î¥»¡¼¥Õ¥ê¡¼

「水道修理のセーフリー」を運営するSAFELYは、ぼったくり被害者の方のインタビューのため、2025年4月1日より協力者の募集を開始しました。

「水道修理のセーフリー」を運営するSAFELYは、ぼったくり被害者の方のインタビューのため、2025年4月1日より協力者の募集を開始。

インタビューへの協力者には、協力金として5万円をお支払いします。

【協力金5万円】ぼったくり被害者の声を集めています。

ぼったくり被害撲滅のため、20万円以上のぼったくり被害に遭われた方を対象に、インタビューにご協力いただける方を募集しています。

応募期間:2025年4月1日〜2025年6月30日

【過去のインタビュー動画】

過去にも同様のインタビューを行い、新たなぼったくり被害者を少しでも減らすための情報発信を行っています。

水道業界の健全化のための活動は以下の通り。

<インタビュー動画(1)>

松戸市在住の方にインタビューを実施、被害金額は22万円でした。

HPを見て、一番安いところに依頼したとのことでしたが、「490円〜」といった明らかに安すぎる金額設定だったとのこと。

クーリングオフができないと言われる点や勝手に作業を進めてしまう点など、明らかな「ぼったくり」のやり口を語ってくれました。

<インタビュー動画(2)>

トイレつまりで依頼した方にインタビューを実施、被害金額は32万円でした。

HPに記載してあった見積りの確認、作業の説明がなかったことや、はじめてのトラブルということもあり、相場金額が不明なことに付け込まれ、どんどん金額を上げられてしまったこと等、ぼったくり被害者から生々しい手口をお話いただきました。

<インタビュー動画(3)>

トイレつまりで依頼した方にインタビューを実施、被害金額は11万円でした。

・深夜の作業

・見積り提示がない

・つまりの原因の共有がされていない

・口頭で金額が釣り上がっていく

・名刺を渡さない

・請求金額の振込先が個人の名義

などの手口が明らかになりました。

ぼったくり被害に遭わないための対策法も紹介しています。

【水道修理のセーフリーについて】

昨今、水回り修理事業者による悪質なぼったくり被害が多発しマスメディアでも度々取り上げられています。

水道修理のセーフリーは、口コミや料金等が比較でき、トラブル下であっても安心して水道事業者を選ぶことができるサイトです。

厳しい審査を通過した優良な水道事業者だけを掲載していることに加えて、

・独自評価のランキング

・利用したユーザーの口コミ評価(画像付きの口コミ)

・トラブルの症状毎の料金

上記の条件などで、比較・検討がスムーズにできるようになっています。

