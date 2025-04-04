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04. °Ëâ¡ßÅ·»È=¿Í´Ö LOVERS (S.Q.F)
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05. Dance in the rabbit hole (michi. ¢¨¿·¶Ê)
06. Í¶ÏÇ (S.Q.F)
07. ¥Ï¥¸¥Þ¥ê¥Î¥¦¥¿ (ALICE IN MENSWEAR)
08. ¥ª¡¼¥È¥Þ¥¿ -¹ÝÅ´¾¯½÷A- (ALICE IN MENSWEAR)
09. ¥é¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ (MASCHERA)
10. ROUND & ROUND (S.Q.F)
MC ¡ÁCall & Response
11. Åìµþ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ (S.Q.F)
12. Dizzy Go-Round (S.Q.F)
13. EXCORE (ALICE IN MENSWEAR)
14. Vertigo! (S.Q.F)
15. ÑëÆá2012 (MASCHERA)
encore ¡ÁMC
16. INCUBUS (michi. ¢¨¿·¶Ê)
17. GRAPPLER (ALICE IN MENSWEAR)
18. Çò¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È (S.Q.F)
MC
19. Cloud Cuckoo Land (S.Q.F)
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