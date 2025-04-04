ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î»î¾è²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ª¡¡°ìÈÌ»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾è¤»¤¿°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2024Ç¯12·î¡¢ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î»î¾è²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
¢£¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤À
¢£ÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡2024Ç¯12·î20Æü¡¢21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î»î¾è²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ý¹¾»Ô¤Î¤Û¤«NTTÅìÆüËÜ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎºÎ»»¤¬¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ºÊØ¡¢ÇÑ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½»Ì±¤Î°ÜÆ°¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¹ý¹¾»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¿Í¸ýÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ËàÀî½»ÂðÃÏ¶è¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËºÆ³«È¯¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¿Í¸ý¤Ï¸½ºß¤ÎÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Ç¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Î¸ºÊØ¤ä½Ì¾®¡¢ÇÑ»ß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦´Ä¶²¼¤Ç¡¢±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ä¤½¤Î±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¶¦Â¸¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ¿®¤¬º®»¨¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤äÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤Î¼å¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤Ê¼«Æ°Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¤ë¤ï¤±¤À¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë±Ø¤ò´ðÅÀ¤È¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Æ»Ï©¤òÄÌ¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½»ÂðÃÏ¶è¤ò·ë¤Ö¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¦¸øÆ»¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¼Â¾Ú
¾®ÅÄµÞÀþÏÂÀôÂ¿ËàÀî±Ø¤ÈÂ¿ËàÀî½»Âð´Ö¤ò·ë¤ÖÌó5km¤Î¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©¡¼¼ÒÀ½Minibus¤òÍÑ¤¤¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤¿Áö¹Ô»þ¤Î±ÇÁü¡¢²»À¼ÄÌ¿®¤Î¼Â¾Ú
¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸øÆ»¤ËÉßÀß¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¡¢±ó³Ö´Æ»ëµòÅÀ¤È¤Î±ÇÁü¡¢²»À¼ÄÌ¿®¤ò¸¡¾Ú¡£
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾õ¶·¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤¿Áö¹Ô¤Î¼Â¾Ú
Æ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ý¡¼¥ë¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¾ðÊó¤ä¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¡¢¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ê¤É¤ÎÌµÀþÄÌ¿®¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ä¡¢±ó³Ö´Æ»ëµòÅÀ¤ØÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸òÄÌ¾õ¶·¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤¿Áö¹Ô¤Î¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¾è²ñ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¡¾Ú¤È¡¢»ÔÆâ³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤Î°Õ¼±¾úÀ®¤ò¿Ê¤á¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¸òÄÌ¤¬¤â¤Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¡¢°ìÌòÇã¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£