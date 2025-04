coldrainが、2つの新たなツアーを発表した。2024年より不定期開催としてスタートさせた47都道府県のライブハウスを長いスパンで周るツアー第2弾の北海道編は旭川、札幌、苫小牧、函館の4カ所をSurvive Said The Prophetを迎えて行脚する。なお、同ツアーのチケットについては本日4月4日18時よりオフィシャル1次先行がスタートしている。そして、海外での単独ツアーとしては過去最大キャパの会場も含むUK / EUROでのヘッドラインツアーも発表となった。全10カ国、17都市を約3週間に渡る大規模ツアーである。

ライブ情報



<HOKKAIDO / 47 TOUR 2025>2025年7月21日(月)旭川:CASINO DRIVE w/Survive Said The Prophet7月22日(火)札幌:PENNY LANE24 w/Survive Said The Prophet7月24日(木)苫小牧:ELLCUBE w/Survive Said The Prophet7月25日(金)函館:club COCOA w/Survive Said The Prophet[チケット]スタンディング¥5,800(税込/D代別)オフィシャル1次先行受付期間: 4月4日(金)18:00〜4月13日(日)23:59URL: https://w.pia.jp/s/coldrain25ofsh/