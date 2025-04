ÂÔ¤ÁÀÊ¤ò5ÀÊ¤«¤é15ÀÊ¤ËÁýÀß¡ª¥â¥Ð¥¹¥Æ¿·½ÉÅ¹

スマホ買取専門店「モバステ新宿店」は、2025年4月12日(土)にオフィス拡張に伴い、フロア変更を行うリニューアルオープンを行います。

モバステ新宿店

所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目18-1 小川ビル4F

(4月12日6Fに移転)

アクセス : 都営大江戸線E27 出口3より徒歩1分

営業時間 : 平日土日ともに11:30〜20:00(最終受付19:30)

定休日 : なし

所在地は変わらず、同ビル内で店舗が4階から6階へと変更となります。

4月12日(土)に現在の小川ビル4階から6階にフロア変更を行い、新たにオープンします。

新しいフロアでは、待ち席を5席から15席に増設。

より多くの方に店内でお待ちいただけるようになる予定です。

また、ご来店時のビルの入り口も裏口から表口へと変更となります。

都営大江戸線E27から出ていただき、出口3甲州街道・西新宿一丁目方面の階段を上がっていただきます。

上がってすぐのダイコクドラッグ西新宿1丁目店様の左側にモバステ店舗に繋がるビルの入り口(小川ビル)があります。

ビルの屋上についている大きなモバステという看板が目印です。

4月12日より、裏口の入り口ではモバステに入店が出来なくなります。

また、移転作業に伴い、4月9日(水)4月10日(木)4月11日(金)は新宿店はお休みとさせていただきますので何卒ご了承をお願いします。

