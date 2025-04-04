¡ÖÎø¤Ï¥¹¥ê¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤«¤é25Ç¯¡Ä44ºÐ²Î¼ê¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Ë¼ã¤¤¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÉüµ¢¤òÃÎ¤ê±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¡×¤ÎÀ¼
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ
¡¡²Î¼ê¤Î°¦ÆâÎ¤ºÚ(44)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥ê¥¾¡¼¥È·²ÇÏ ¡ØBlissful Garden¡Ù¤µ¤ó¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ½Ð±éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë20Ê¬¤Û¤É¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¡ª¿åÂô¤¦¤É¤ó¤â¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡ª¡×¤È¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÌ¾Êª¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´ÃÈ¤Þ¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤ÎOP¶Ê¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎ¤ºÚ¤ê¤ó¤Ï»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¡×¡Ö¤ê¤Ê¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¼ã¤¤ ¤«¤ï¤¤¤µ¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¹Ô¤¯¡×¡Ö¤¨¡¼Î¤ºÚ¤ê¤ó·²ÇÏ¤Ë!?ºÇ¶á¡¢Éüµ¢¤òÃÎ¤ê±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°¦Æâ¤Ï2000Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖClose To Your Heart¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¤Ï¥¹¥ê¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎOP¶Ê¤ËÈ´Å§¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£