¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤¦¤±¼¯»ùÅç¸©¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·Áë¸ý¤Ø¤ÎÁêÃÌ¸Æ¤Ó¤«¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£³Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ24%¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò²Ý¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¤Ë25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÍ»»ñÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤äÀßÈ÷»ñ¶â¡¢·Ð±ÄÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¤ÏÊ¿Æü¤Î¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤éÍ¼Êý5»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç²Ý¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¡Ê099－286－2946¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦