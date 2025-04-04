Bocchi¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶õ¤Ë·°¤ë¤Ï²Æ¤Î±Æ¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¾¯½÷¤È¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯
¡¡Bocchi¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶õ¤Ë·°¤ë¤Ï²Æ¤Î±Æ¡Ù¤ò5·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡§HANA¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡¢DISH//¡¢EXILE ATSUSHI¡¢LANA¡¢Tele¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¼ê»æ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¾¯½÷¤È¤Î²Æ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¶õ¤Ë·°¤ë¤Ï²Æ¤Î±Æ¡Ù¤Ï¡¢6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¤Ç½é¤ÎCD¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡£CD¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¡¢ÀèÃåÆÃÅµ2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¡¢º£ºîCD¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï4·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÃåÆÃÅµ¤Ï¡¢¡È½é¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥é¥¸¥ª ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥«ー¥É¡É¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½é¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤È¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥ÉÆþ¤ê¥«ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏWÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë