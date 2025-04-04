¶¥Êâ¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î´îÂ¿¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó ÂæÏÑ¡¦ÂæÆî¤ÇÃæ¹âÀ¸¤ò»ØÆ³ ÆüÂæ¸òÎ®Â¥¿Ê¤Ë°ÕÍß
¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Ç19¡Á24Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÁ´¹ñÃæÅù³Ø¹»±¿Æ°²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Æ±»ÔÀ¯ÉÜ¤Ç¤Ï¶¥Êâ¤Ç¥¢¥Æ¥Í¡¢ËÌµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸ÞÎØ3Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿´îÂ¿¿¿ÍµÈþ¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£´îÂ¿¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤âÆüÂæ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢ÂæÆî¤ÎÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»Ô¤¬3Æü¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤ÏÂÎÁà¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢½ÅÎÌµó¤²¡¢¶õ¼ê¡¢Î¦¾å¤Ê¤É·×22¤Î¶¥µ»¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´îÂ¿¤µ¤ó¤Ï2·î¤«¤éÆ±»Ô¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê8¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥ª¥ß¡¼¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤äÀµ¤·¤¤»ÑÀª¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò1ÂÐ1¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
´îÂ¿¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ô¤Ë¤Ï¶¥Êâ¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£·î¤Ë1½µ´Ö¤ÎÆÃ·±¤òÄÌ¤¸¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡ËÂæÆî»ÔÄ¹¤Ï¡¢´îÂ¿¤µ¤ó¤¬3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÃÏ¸µÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´îÂ¿¤µ¤ó¤Ï2·î¤«¤éÆ±»Ô¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê8¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥ª¥ß¡¼¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤äÀµ¤·¤¤»ÑÀª¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò1ÂÐ1¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
´îÂ¿¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ô¤Ë¤Ï¶¥Êâ¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£·î¤Ë1½µ´Ö¤ÎÆÃ·±¤òÄÌ¤¸¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡ËÂæÆî»ÔÄ¹¤Ï¡¢´îÂ¿¤µ¤ó¤¬3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÃÏ¸µÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë